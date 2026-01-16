Joe Rogan criticou o ICE pela morte de Renée Nicole Good, em Minneapolis - (Foto: Reprodução)

Publicado 16/01/2026 19:19

Joe Rogan, dono de um dos podcasts de maior audiência do mundo, apoiador do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump e de diversas teorias da conspiração, surpreendeu na última terça-feira, 14, ao criticar a agência de imigração e costumes (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, comparando-a à Gestapo, temida polícia secreta da Alemanha Nazista.

"Também consigo entender o ponto de vista das pessoas que dizem: 'Sim, mas você não quer pessoas militarizadas nas ruas vagando por aí prendendo pessoas, muitas das quais acabam sendo cidadãos americanos que simplesmente não estão com seus documentos'", disse Rogan.

"Será que vamos realmente nos tornar a Gestapo? 'Onde estão seus documentos?' É a isso que chegamos?", questionou o podcaster de extrema-direita.

Rogan criticou a agência pela morte de Renée Nicole Good, americana de 37 anos, mãe de três filhos, que foi morta por um agente do ICE em Minneapolis, no estado de Minnesota, na semana passada.

O podcaster afirmou que foi "muito desagradável ver alguém atirar no rosto de um cidadão americano, especialmente uma mulher". "Para mim, foi simplesmente horrível. Quero dizer, quando as pessoas dizem que é justificável porque o carro atropelou o agente, parecia que ela estava meio que desviando o carro", comentou.

Em vídeo do momento em que Good sofre os tiros, é possível ver que o carro da mulher bloqueia a via por onde viaturas do ICE tentavam passar. Um agente se aproxima do veículo e tenta abrir a porta, no que a motorista dá ré e parece tentar sair do local. Outro agente se aproxima e atira através do vidro dianteiro do carro.

Trump e a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, alegaram que o agente agiu em legítima defesa e que Good estaria tentando atropelar o homem com seu carro. Noem chamou isso de "um ato de terrorismo doméstico".

Essas alegações, no entanto, foram questionadas com as evidências em vídeo e de testemunhas que estavam no local. A família de Good contratou o mesmo escritório de advocacia que representou os parentes de George Floyd para iniciar uma investigação.

Rogan é um apoiador notório do governo Trump. O podcaster já teve episódios removidos do Spotify após dar voz a teorias da conspiração sobre a vacina da Covid-19, além de apoiar outras teorias relacionadas a alienígenas e controle do clima por governos. Também já causou controvérsia ao comparar um bairro com população de maioria negra a um "Planeta dos Macacos" e pronunciar termos com fortes conotações racistas.