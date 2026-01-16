Plano de paz teve como primeira fase a libertação de todos os reféns do Hamas e o fim dos combates entre o grupo e Israel AFP
Trump nomeia Marco Rubio e Tony Blair para 'Conselho de Paz' em Gaza
Criação do órgão é considerado pelos EUA com elemento-chave da segunda fase do plano para acabar com a guerra no território palestino
Joe Rogan, podcaster apoiador de Trump, compara ICE à polícia nazista 'Gestapo'
Expoente da extrema-direita norte-americana criticou a ação dos agentes da polícia de imigração
Zelensky diz esperar acordo sobre garantias de segurança antes de negociação com EUA
As conversas iniciam neste sábado em Miami para definir plano para o fim da invasão russa
Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos
Líderes se encontraram na sede do Itamaraty no Rio de Janeiro
Rússia e Ucrânia terão cessar-fogo local para reparos em usina nuclear
Consertos serão efetuados pore técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica
Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa
Advogado de Jhordana destaca que caso não é isolado e há relatos recorrentes de agressões contra mulheres no transporte público local
