'É do nosso interesse manter o Estreito de Ormuz aberto', disse a chefe de política externa da UE, Kaja KallasAFP
UE discute possível ação para garantir transporte no Estreito de Ormuz
Bloco avalia se enviará navios para ajudar a reforçar a segurança no Golfo Pérsico
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Trump ataca Suprema Corte e elogia jornalista conservador
Presidente americano afirmou que os tribunais tratam republicanos 'de forma injusta'
Israel anuncia 'operações terrestres limitadas' contra Hezbollah no sul do Líbano
País foi arrastado para a guerra no Oriente Médio no início do mês
China e EUA mantêm comunicação sobre viagem de Trump, afirma Pequim
Governo norte-americano informou que Trump visitaria Xi Jinping de 31 de março a 2 de abril
Papa pede cessar-fogo no Oriente Médio e critica uso da religião para justificar guerras
Durante oração do Angelus, pontífice afirma que violência não trará justiça nem paz e demonstra preocupação com situação no Líbano
Chanceler do Irã 'não vê nenhuma razão' para negociar com os EUA
Não há 'nenhuma experiência positiva' em conversas com americanos, disse Abbas Araghchi
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