Governo americano afirmou que Trump visitaria a China de 31 de março a 2 de abrilAFP
EUA confirmam que viagem de Trump à China pode ser adiada por guerra no Irã
Encontro entre Trump e Xi Jinping pode ser reagendado enquanto Washington avalia cenário militar no Oriente Médio
EUA confirmam que viagem de Trump à China pode ser adiada por guerra no Irã
Encontro entre Trump e Xi Jinping pode ser reagendado enquanto Washington avalia cenário militar no Oriente Médio
UE discute possível ação para garantir transporte no Estreito de Ormuz
Bloco avalia se enviará navios para ajudar a reforçar a segurança no Golfo Pérsico
Trump ataca Suprema Corte e elogia jornalista conservador
Presidente americano afirmou que os tribunais tratam republicanos 'de forma injusta'
Israel anuncia 'operações terrestres limitadas' contra Hezbollah no sul do Líbano
País foi arrastado para a guerra no Oriente Médio no início do mês
China e EUA mantêm comunicação sobre viagem de Trump, afirma Pequim
Governo norte-americano informou que Trump visitaria Xi Jinping de 31 de março a 2 de abril
Papa pede cessar-fogo no Oriente Médio e critica uso da religião para justificar guerras
Durante oração do Angelus, pontífice afirma que violência não trará justiça nem paz e demonstra preocupação com situação no Líbano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.