Balanço de 400 mortos 'não é definitivo' declarou o porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat ZamanReprodução/Redes sociais
Afeganistão acusa Paquistão por bombardeio que matou quase 400 pessoas
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