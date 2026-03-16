Incerteza sobre o estado de saúde de Mojtaba Khamenei alimenta boatosAFP
'Não sabemos se o líder supremo está morto ou não', diz Trump sobre o Irã
Presidente dos EUA afirmou que falta de aparições públicas de Mojtaba Khamenei 'é incomum'
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UE impõe sanções a entidades da China e Irã por ataques cibernéticos contra estados membros
Conselho europeu comunicou a adoção de medidas restritivas
Países-membros poderão liberar mais estoques de petróleo, se necessário, diz diretor da AIE
Diretor-executivo da Agência afirma que ação inicial com 400 milhões de barris ajudou a conter alta de preços
Rei da Espanha admite que houve 'muito abuso' na conquista da América
Felipe VI visitou uma exposição sobre a mulher indígena mexicana em um museu de Madri
Israel diz ter destruído avião de Ali Khamenei em aeroporto de Teerã
Outras 16 aeronaves foram atingidas no ataque
Começa julgamento de apelação de Sarkozy por suposto financiamento da Líbia
Ex-presidente francês foi condenado a cinco anos de prisão em setembro
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