Rei Felipe VI da EspanhaDivulgação/ vídeo/ redes socias/ Casa Real
"Os reis católicos, a rainha Isabel com suas diretrizes, as leis das Índias", tiveram "um desejo de proteção, que depois a realidade faz com que não se cumpra como se pretende e há muito abuso", afirmou o chefe de Estado espanhol durante uma visita a uma exposição sobre a mulher indígena mexicana em um museu de Madri, segundo um vídeo publicado pela Casa Real no X.
Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026
La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl
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