Em setembro, Sarkozy tornou-se o primeiro chefe de Estado francês a ser preso desde o fim da Segunda Guerra MundialJulien de Rosa / AFP
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Ex-presidente francês foi condenado a cinco anos de prisão em setembro
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