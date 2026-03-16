Avião de Ali Khamenei teria sido destruído em ataque - Reprodução/Redes sociais

Avião de Ali Khamenei teria sido destruído em ataqueReprodução/Redes sociais

Publicado 16/03/2026 12:59

Israel afirmou nesta segunda-feira, 16, que destruiu o avião do ex-líder supremo do Irã Ali Khamenei no Aeroporto Mehrabad, em Teerã, durante a madrugada. A Força Aérea Israelense alegou que a aeronave foi utilizada por Khamenei para "para promover aquisições militares e gerenciar as relações com países aliados por meio de voos domésticos e internacionais", segundo informações do The Times of Israel.

O IDF informou que a destruição do "ativo estratégico" seria um ataque contra as "capacidades de coordenação" do país iraniano com outros grupos aliados, e sua "construção de poder militar e as capacidades de recuperação do regime."

O aeroporto de Mehrabad, que opera principalmente voos domésticos, já havia sido alvo de ataques israelenses e dos Estados Unidos no início do mês. "Atacaram a área ao redor do aeroporto Mehrabad", localizado a oeste da capital iraniana, informou a agência notícias Mehr.

Cerca de 16 aeronaves foram destruídas no ataque, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo os militares, os aviões eram utilizados pela Força Quds, braço externo da Guarda Revolucionária Islâmica, para financiar e abastecer grupos aliados, como o Hezbollah no Líbano.