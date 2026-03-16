De acordo com diretor, restarão mais de 1,4 bilhão de barris nas reservas de emergência dos membros - Divulgação

De acordo com diretor, restarão mais de 1,4 bilhão de barris nas reservas de emergência dos membrosDivulgação

Publicado 16/03/2026 13:54

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou nesta segunda-feira, 16, que os países-membros poderão liberar mais petróleo no mercado futuramente "conforme e se necessário", após já terem concordado com a maior liberação de reservas de todos os tempos. De acordo com Birol, restarão mais de 1,4 bilhão de barris nas reservas de emergência dos membros.

Em uma declaração por vídeo, ele disse que a liberação atual reduzirá as reservas de emergência nos países da AIE em cerca de 20%, mas que, apesar disso, a organização ainda possui "muitos estoques restantes".

Segundo Birol, o óleo das reservas da agência já estava fluindo na Ásia depois que os membros decidiram disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo bruto, à medida que os preços da commodity começaram a disparar após a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã.

"A ação rápida da AIE teve um efeito calmante nos mercados", acrescentou o diretor-executivo, pontuando que, embora a liberação dos estoques possa fornecer um amortecimento por enquanto, isso "não é uma solução duradoura".