De acordo com diretor, restarão mais de 1,4 bilhão de barris nas reservas de emergência dos membrosDivulgação
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Diretor-executivo da Agência afirma que ação inicial com 400 milhões de barris ajudou a conter alta de preços
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