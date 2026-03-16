Empresas sancionadas pela União Europeia podem ter ativos congelados - Unsplash

Empresas sancionadas pela União Europeia podem ter ativos congeladosUnsplash

Publicado 16/03/2026 14:23

São Paulo - O Conselho Europeu adotou nesta segunda-feira, 16, medidas restritivas contra três entidades e dois indivíduos responsáveis por ataques cibernéticos realizados contra estados membros da União Europeia (UE) e parceiros do bloco.

O Conselho, em comunicado, listou o Integrity Technology Group, uma empresa com sede na China que rotineiramente forneceu produtos usados para comprometer e acessar dispositivos em estados membros da UE, e a Anxun Information Technology, outra empresa chinesa que forneceu serviços de hacking direcionados à infraestrutura e funções críticas de estados membros e países terceiros.

Os dois grupos chineses também listados pelo Conselho são cofundadores da empresa e foram responsáveis e envolvidos em ataques cibernéticos que afetaram a UE.

Além disso, a empresa iraniana Emennet Pasargad obteve ilegalmente acesso a um banco de dados de assinantes franceses e anunciou seu conteúdo para venda na dark web. Eles também comprometeram outdoors publicitários para espalhar desinformação durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os listados nesta segunda sob ambos os regimes estão sujeitos a congelamento de ativos, e cidadãos e empresas da UE estão proibidos de oferecer fundos, ativos financeiros ou recursos econômicos para eles. Pessoas físicas também enfrentam uma proibição de viagem que as impede de entrar ou transitar pelos territórios do bloco.