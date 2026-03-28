Ele ficou cohecido por interpretar o rígido diretor Strickland em ’De Volta para o Futuro’ (1985) - Reprodução/ internet

Ele ficou cohecido por interpretar o rígido diretor Strickland em ’De Volta para o Futuro’ (1985)Reprodução/ internet

Publicado 28/03/2026 09:27 | Atualizado 28/03/2026 10:17

O ator James Tolkan morreu aos 94 anos na última quinta-feira, 26, em Saranac Lake, no Estado de Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família. A causa, no entanto, ainda é desconhecida.



Conhecido por interpretar o rígido diretor Strickland em "De Volta para o Futuro" (1985), Tolkan construiu uma carreira que atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Outro papel de destaque foi o do comandante "Stinger", superior do personagem de Tom Cruise em "Top Gun" (1986).