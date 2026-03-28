Ele ficou cohecido por interpretar o rígido diretor Strickland em ’De Volta para o Futuro’ (1985)Reprodução/ internet
Conhecido por interpretar o rígido diretor Strickland em "De Volta para o Futuro" (1985), Tolkan construiu uma carreira que atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Outro papel de destaque foi o do comandante "Stinger", superior do personagem de Tom Cruise em "Top Gun" (1986).
Nascido em 1931, no estado de Michigan, o ator serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia antes de iniciar sua formação em atuação, em Nova York, com nomes como Stella Adler e Lee Strasberg. Ele também trabalhou no teatro por cerca de 25 anos e integrou o elenco original da peça "Glengarry Glen" Ross na Broadway.
No cinema, participou de produções como "Jogos de Guerra" (1983), além de "Amor e Morte" (1975), de Woody Allen, no qual interpretou Napoleão e seu sósia. Sua última aparição nas telas foi em Rastros de Maldade, lançado em 2015.
Na televisão, acumulou papéis regulares em séries como Mary (1985-1986), Os Justiceiros (1992-1993) e Cobra (1993-1994), além de participações em produções como "Miami Vice", "Um Maluco no Pedaço" e "Arquivo X".
Tolkan deixa a esposa, Parmelee, com quem foi casado por 54 anos, além de três sobrinhas. A família pediu que doações em sua memória sejam destinadas a abrigos e organizações de resgate de animais.
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