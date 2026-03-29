Nações europeias pediram para que parlamentares israelenses abandonem o projeto de lei de pena de morte - Pixabay

Nações europeias pediram para que parlamentares israelenses abandonem o projeto de lei de pena de morte Pixabay

Publicado 29/03/2026 19:31

Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França, Itália e Reino Unido expressaram "profunda preocupação" com um projeto de lei que ampliaria significativamente as possibilidades de imposição da pena de morte em Israel e que pode ser votado já na próxima semana.

"Estamos particularmente preocupados com o caráter de fato discriminatório do projeto de lei. A adoção deste projeto arriscaria minar os compromissos de Israel em relação aos princípios democráticos", afirmaram os países em comunicado conjunto hoje.

Segundo a nota, a pena de morte é uma forma de punição "desumana e degradante", sem qualquer efeito dissuasor. "A rejeição da pena de morte é um valor fundamental que nos une", pontuaram.

As nações europeias ainda pediram para que os tomadores de decisão israelenses no parlamento abandonem o projeto de lei.

