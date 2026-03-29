Nações europeias pediram para que parlamentares israelenses abandonem o projeto de lei de pena de morte Pixabay
Alemanha, França, Itália e Reino Unido criticam projeto de pena de morte em Israel
Países alertam para caráter discriminatório e quebra de princípios democráticos
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Nova variante da Covid tem o dobro de mutações com relação às anteriores
'Cicada' foi detectada em 23 países. Especialistas temem a chance de que a variante possa driblar a imunidade adquirida pelas vacinas atuais
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Pamela Genini, de 29 anos, foi morta a facadas pelo então namorado, Gianluca Soncin, em outubro de 2025
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