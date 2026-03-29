Nova variante da Covid, 'Cicada' já foi detectada em 23 países - Reprodução

Nova variante da Covid, 'Cicada' já foi detectada em 23 paísesReprodução

Publicado 29/03/2026 18:06

Uma nova variante da Covid-19, chamada de BA.3.2, identificada pela primeira vez na África do Sul em novembro de 2024, já se espalhou para pelo menos 23 países. Ela recebeu o apelido de 'Cicada' porque surgiu em grande número após um longo período sem ser detectada. De acordo com os especialistas, ela apresenta 75 mutações em sua proteína spike — aproximadamente o dobro da quantidade encontrada em variantes anteriores, como a JN.1

Devido ao elevado número de mutações, os especialistas temem que a variante possa contornar mais facilmente a imunidade adquirida por infecções anteriores ou pelas vacinas atuais. Embora a vacina atual, desenvolvida para a linhagem Ômicron, ainda ofereça alguma proteção, estudos mostram que a resposta imune contra a BA.3.2 é mais fraca em comparação com outras cepas dominantes, como a XFG.

"A variante basicamente chamou a atenção das pessoas. Particularmente na comunidade de doenças infecciosas, porque possui uma série de mutações que a tornariam potencialmente mais transmissível e talvez lhe permitissem escapar da imunidade de variantes anteriores", disse o Dr. Abraar Karan, instrutor da divisão de doenças infecciosas e medicina geográfica da Universidade de Stanford.



Apesar do alarme criado pela população, principalmente nos EUA - a variante ainda não foi detectada no Brasil - , os médicos dizem que não há motivo para pânico e que o cenário não é de emergência,

"Ainda não vimos nenhum sinal de que isso esteja causando doenças graves que exijam hospitalização. O sistema imunológico das pessoas ainda terá alguma proteção contra variantes como essa, que têm inúmeras mutações. Não acho que haverá nada que lembre os primeiros dias da Covid", completou Karan.

