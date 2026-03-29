Modelo E-3 Sentry Airborne usado em missões de espionagem da Força Aérea dos EUA - Divulgação/U.S. Air Force

Modelo E-3 Sentry Airborne usado em missões de espionagem da Força Aérea dos EUADivulgação/U.S. Air Force

Publicado 29/03/2026 21:20

Um avião de vigilância dos Estados Unidos, avaliado em cerca de US$ 270 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão), foi destruído após um ataque realizado pelo Irã com o uso de drones e mísseis. A ação ocorreu neste domingo (29) na base aérea de Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, e deixou ao menos 12 militares americanos feridos, sendo dois em estado grave.



Segundo informações de autoridades e de agências internacionais de notícias, a aeronave atingida é um modelo E-3 Sentry, utilizado em missões de monitoramento aéreo e coordenação estratégica. Imagens divulgadas nas redes sociais e analisadas por especialistas indicam que o equipamento sofreu danos extensos, ficando inutilizado após o impacto.