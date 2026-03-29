Modelo E-3 Sentry Airborne usado em missões de espionagem da Força Aérea dos EUADivulgação/U.S. Air Force
Segundo informações de autoridades e de agências internacionais de notícias, a aeronave atingida é um modelo E-3 Sentry, utilizado em missões de monitoramento aéreo e coordenação estratégica. Imagens divulgadas nas redes sociais e analisadas por especialistas indicam que o equipamento sofreu danos extensos, ficando inutilizado após o impacto.
Circulating images of the American E-3 Sentry AWACS plane that was targeted in the Iranian attacks on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. pic.twitter.com/MpLlzGJTUA— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 29, 2026
O ataque faz parte de uma ofensiva mais ampla conduzida pelo Irã contra estruturas militares ligadas aos Estados Unidos na região do Golfo. Além do avião espião, outros equipamentos e aeronaves também teriam sido atingidos, elevando os prejuízos militares.
O E-3 Sentry integra o sistema AWACS, considerado essencial para a defesa aérea americana. A plataforma é capaz de detectar e rastrear aeronaves, mísseis e drones a grandes distâncias, funcionando como um centro de comando aéreo. Antes do ataque, os Estados Unidos mantinham um número limitado dessas aeronaves em operação, o que reforça o impacto estratégico da perda.
A ofensiva ocorre em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. Nas últimas semanas, forças iranianas intensificaram ataques contra alvos associados aos Estados Unidos e aliados, em resposta a operações militares na região. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein têm sido diretamente afetados pelo aumento das hostilidades.
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