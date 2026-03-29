Cardeal Pierbattista Pizzaballa estava no caminho de celebrar a missa de Domingo de Ramos - Francesca Maria Lorenzini

Cardeal Pierbattista Pizzaballa estava no caminho de celebrar a missa de Domingo de RamosFrancesca Maria Lorenzini

Publicado 29/03/2026 21:01 | Atualizado 29/03/2026 21:53

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou que a polícia permita o acesso do cardeal Pierbattista Pizzaballa à Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e autorize a realização de celebrações religiosas.

Na manhã de domingo (29), a polícia de Jerusalém havia barrado a entrada na igreja para a missa do Domingo de Ramos. Netanyahu alegou que o bloqueio era por questões de segurança.

"Nos últimos dias, o Irã tem atacado repetidamente com mísseis balísticos os locais sagrados das três religiões monoteístas em Jerusalém. Em um dos ataques, fragmentos de mísseis caíram a poucos metros da Igreja do Santo Sepulcro", explicou ele na rede X (antigo Twitter). "Para proteger os fiéis, Israel pediu aos membros de todas as religiões que se abstivessem temporariamente de praticar o culto nos locais sagrados cristãos, muçulmanos e judaicos na Cidade Velha de Jerusalém".

Contudo, assim que tomou conhecimento do incidente com o Cardeal Pizzaballa, o primeiro-ministro disse que instruiu as autoridades a permitirem que o patriarca realizasse as missas como desejasse.