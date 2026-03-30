Carlos Nobre esteve no Vaticano em outubro de 2019AFP
O nome de Nobre aparece em um documento que oficializa a indicação de especialistas para o dicastério - espécie de conselho responsável por discutir temas ligados ao desenvolvimento humano. Ele é o único brasileiro entre os indicados.
Reconhecido internacionalmente, Nobre é uma das principais referências nos estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. Engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em meteorologia pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), ele atua desde 1983 em pesquisas sobre a floresta, com trajetória ligada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O cientista formulou a hipótese da "savanização" da Amazônia como consequência do desmatamento e tem se dedicado a estudar os impactos do aquecimento global sobre a floresta tropical - tema que o projetou mundialmente.
Nobre já havia se encontrado com o papa Francisco em 2019, durante o Sínodo da Amazônia, no Vaticano, quando discutiu a importância de levar a pauta ambiental para o centro do debate da Igreja Católica.
Este é mais um reconhecimento internacional na carreira do pesquisador. Em 2022, ele foi eleito membro da Royal Society, tornando-se o primeiro brasileiro a integrar a instituição desde o século 19.
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