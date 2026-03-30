Carlos Nobre esteve no Vaticano em outubro de 2019 - AFP

Carlos Nobre esteve no Vaticano em outubro de 2019AFP

Publicado 30/03/2026 10:53

O papa Leão XIV nomeou o cientista brasileiro Carlos Nobre como membro de um conselho do Vaticano voltado ao desenvolvimento humano nesta segunda-feira (30).



O nome de Nobre aparece em um documento que oficializa a indicação de especialistas para o dicastério - espécie de conselho responsável por discutir temas ligados ao desenvolvimento humano. Ele é o único brasileiro entre os indicados.