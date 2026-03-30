Milei tenta mudar legislação trabalhista de mais de meio séculoAFP
Justiça argentina freia reforma trabalhista de Milei, após pedidos de sindicatos
Governo alega que mudanças na legislação são essenciais para atrair o investimento estrangeiro
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