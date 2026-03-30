Suspeito foi colocado sob custódia policial - AFP

Suspeito foi colocado sob custódia policialAFP

Publicado 30/03/2026 12:00 | Atualizado 30/03/2026 12:02

As autoridades francesas estão investigando uma suspeita de ligação com o Irã após frustrar um ataque a bomba fora de um prédio do Bank of America, disse o ministro do Interior do país, Laurent Nuñez, nesta segunda-feira, 30.

As autoridades suspeitam que pode haver uma ligação com Teerã devido a semelhanças com outras tentativas recentes de ataques na Europa, pelas quais um grupo pró-Irã reivindicou responsabilidade, afirmou Nuñez.

Na manhã de sábado, 28, policiais de Paris avistaram dois suspeitos carregando uma sacola de compras perto das instalações do Bank of America. Cinco suspeitos foram presos, incluindo dois na segunda-feira, e o escritório do promotor nacional antiterrorismo abriu uma investigação sobre supostos delitos relacionados ao terrorismo.

As autoridades estão fazendo uma "ligação direta" com o Irã porque o "modus operandi é em todos os aspectos semelhante às ações que foram realizadas na Holanda e na Bélgica", pontuou Nuñez.