Prostituição é legalizada e regulamentada. Mas o proxenetismo (exploração sexual) é considerado crimeReprodução
O acusado, de 62 anos, foi detido no fim de outubro e colocado em prisão preventiva depois que sua parceria o denunciou à polícia.
Segundo a acusação, ele é suspeito de ter publicado anúncios on-line, organizado encontros, vigiado e pressionado a mulher para que ela realizasse atos sexuais na internet, a fim de atrair mais clientes, detalha o documento.
Também foi acusado de ter sido violento, ameaçado e explorado o medo que a mulher tinha dele. E também de se ter aproveitado de sua dependência química. O promotor caracterizou estes fatos como uma "exploração impiedosa".
A promotora Ida Annerstedt declarou à AFP, em fevereiro, que cerca de 120 pessoas suspeitas de terem comprado serviços sexuais haviam sido identificadas.
Além da acusação principal, o homem, que negou as acusações, também foi indiciado por oito estupros. Um deles com um cliente, quatro tentativas de estupro e quatro agressões.
A mulher foi vítima de "crimes graves", declarou à AFP sua advogada, Silvia Ingolfsdottir. "Agora ela espera obter justiça", acrescentou em uma mensagem de texto.
Segundo a emissora pública Sveriges Television (SVT), o suspeito foi anteriormente membro da organização de motociclistas Hells Angels Motorcycle Club (HAMC). Eles também indicaram que o julgamento deve começar em 13 de abril.
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