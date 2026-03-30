Prostituição é legalizada e regulamentada. Mas o proxenetismo (exploração sexual) é considerado crime - Reprodução

Prostituição é legalizada e regulamentada. Mas o proxenetismo (exploração sexual) é considerado crimeReprodução

Publicado 30/03/2026 11:10 | Atualizado 30/03/2026 11:37

Um homem foi acusado de proxenetismo - a atividade de agenciar, facilitar ou lucrar com a prostituição alheia - com agravante, estupro e agressão sexual, por supostamente ter vendido serviços sexuais de sua mulher a mais de 120 homens. O indiciamento aconteceu nesta segunda-feira (30) na Suécia.



O acusado, de 62 anos, foi detido no fim de outubro e colocado em prisão preventiva depois que sua parceria o denunciou à polícia.



Segundo a acusação, ele é suspeito de ter publicado anúncios on-line, organizado encontros, vigiado e pressionado a mulher para que ela realizasse atos sexuais na internet, a fim de atrair mais clientes, detalha o documento.

Além disso, é possível que ele tenha obtido lucros durante anos a partir das pressões que exercia sobre a companheira "para que realizasse atos sexuais", relata a acusação.



Também foi acusado de ter sido violento, ameaçado e explorado o medo que a mulher tinha dele. E também de se ter aproveitado de sua dependência química. O promotor caracterizou estes fatos como uma "exploração impiedosa".



A promotora Ida Annerstedt declarou à AFP, em fevereiro, que cerca de 120 pessoas suspeitas de terem comprado serviços sexuais haviam sido identificadas.



Além da acusação principal, o homem, que negou as acusações, também foi indiciado por oito estupros. Um deles com um cliente, quatro tentativas de estupro e quatro agressões.



A mulher foi vítima de "crimes graves", declarou à AFP sua advogada, Silvia Ingolfsdottir. "Agora ela espera obter justiça", acrescentou em uma mensagem de texto.



Segundo a emissora pública Sveriges Television (SVT), o suspeito foi anteriormente membro da organização de motociclistas Hells Angels Motorcycle Club (HAMC). Eles também indicaram que o julgamento deve começar em 13 de abril.

Na Suíça, a prostituição é legalizada e regulamentada, mas o proxenetismo (exploração sexual) é considerado crime. As leis suíças buscam distinguir o trabalho sexual autônomo (permitido) da exploração e do tráfico de seres humanos (criminalizados).