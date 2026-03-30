Conferência Episcopal Espanhola reconhece que houve 1.057 casos de abuso sexualDivulgação
Igreja espanhola e governo assinam acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Resolução é válida para casos em que o agressor tenha falecido
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