Governo da Venezuela havia ameaçado cassar cidadania de Leopoldo LópezX (antigo Twitter)/Reprodução
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Leopoldo López, opositor de Maduro, está exilado em Madri desde 2020
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