Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iranianaReprodução/ internet

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Estadão Conteúdo
O Irã confirmou, nesta segunda-feira (30), a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri. Israel havia anunciado na semana passada ter "eliminado" o oficial, que seria o responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz.
O comunicado elogiou os esforços do chefe, especialmente em ajudar o Irã a manter um controle firme sobre o Estreito de Ormuz. "Todo lutador é um Tangsiri, e veremos quais surpresas eles trarão nos dias e meses à frente", mencionou o comunicado.

Anteriormente, na quinta-feira, dia 26, Israel disse que havia matado o contra-almirante.