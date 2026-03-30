Trump ameaçou bombardear bases energéticas se Estreito de Ormuz não for reaberto 'imediatamente'AFP
Trump ameaça destruir ilha de Kharg se não houver acordo com Irã
Presidente americano afirmou que governo está em 'sérias negociações' com um regime 'mais razoável'
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Igreja espanhola e governo assinam acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais
Resolução é válida para casos em que o agressor tenha falecido
Espanha concederá nacionalidade a líder venezuelano
Leopoldo López, opositor de Maduro, está exilado em Madri desde 2020
Irã confirma morte de comandante responsável pelo bloqueio do Estreito de Ormuz
Alireza Tangsiri seria o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária
Trump autoriza chegada de Petroleiro russo a Cuba
Carregamento representa alívio à crise enérgica na ilha
Ataque do Irã destrói avião espião dos EUA avaliado em US$ 270 milhões
Ofensiva com drones atinge base militar na Arábia Saudita e 12 deixa feridos, ampliando tensão entre Teerã e Washington no Oriente Médio
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