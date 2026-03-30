Uma estudante de 13 anos morreu e pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros - Reprodução/Secretaría de Educácion/Ministério de Capital Humano)

Uma estudante de 13 anos morreu e pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um ataque a tirosReprodução/Secretaría de Educácion/Ministério de Capital Humano)

Publicado 30/03/2026 13:31 | Atualizado 30/03/2026 13:32

Um estudante de 15 anos abriu fogo contra alunos dentro da Escola Mariano Moreno, matando um estudante de 13 anos e ferindo outras oito pessoas, nesta segunda-feira (30), em San Cristóbal.

O "grave episódio", como classificaram as autoridades locais, causou pânico em um país onde ataques a tiros em escolas são extremamente raros.

De acordo com o governo Argentino, o atirador invadiu a unidade de ensino e efetuou os disparos contra colegas e funcionários.



Atirador detido

A polícia agiu rápido e o adolescente de 15 anos foi detido logo após o ataque. A informação foi confirmada por fontes do Ministério da Segurança da província à agência AFP.



Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos oito feridos, que foram levados para hospitais da região central do país. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades argentinas.

A perícia inicial indica que ele teria levado uma espingarda dentro de um estojo de guitarra e, durante a cerimônia de hasteamento da bandeira, sacou a arma e disparou contra um colega. A vítima tinha 13 anos.

Relatos



“Minha filha estava prestes a entrar na escola quando ouviram os disparos. O aluno entrou com a arma dentro de um estojo de guitarra, carregou e começou a atirar”, relatou Manuel, pai de uma aluna, à TN, afiliada à CNN na Argentina.

Outra mãe, Silvana, disse que a filha chegou em casa chorando e contou que o colega havia levado a arma escondida para atacar todo o curso. “Eu estava em casa, ainda em choque, porque não consigo acreditar no que aconteceu. Tudo parecia normal”, afirmou.

O ataque só foi contido graças a uma assistente escolar, que conseguiu paralisar o menor e tomar a arma.

O presidente argentino, Javier Milei, do partido conservador em temas liberais 'La Libertad Avanza' (LLA), não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.