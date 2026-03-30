Reforma trabalhista promovida pelo governo do presidente Javier Milei e aprovada pelo Congresso em fevereiro passado - AFP

Reforma trabalhista promovida pelo governo do presidente Javier Milei e aprovada pelo Congresso em fevereiro passadoAFP

Publicado 30/03/2026 13:49 | Atualizado 30/03/2026 13:54

Um juiz argentino suspendeu parcialmente, nesta segunda-feira (30), a reforma trabalhista promovida pelo governo do presidente Javier Milei, do partido La Libertad Avanza (LLA). Ela foi aprovada pelo Congresso em fevereiro deste ano, segundo uma decisão à qual a Agence France Presse (AFP) teve acesso.



A decisão responde a um recurso apresentado pela principal central operária da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), poucos dias depois de o Senado aprovar a reforma em meio a um número considerável de protestos e após uma greve geral.



O juiz suspendeu temporariamente 80 dos mais de 200 artigos da reforma enquanto aguarda uma decisão final. Entre os pontos travados estão as mudanças nas regras de greve, a revogação da lei do teletrabalho e a classificação de trabalhadores de aplicativos como independentes.

A decisão também barrou alterações em férias, jornadas e o fim do princípio que favorece o funcionário em disputas judiciais.



Na decisão, o magistrado Raúl Ojeda afirmou que a suspensão visa forçar uma solução rápida e pacífica entre o Estado e os sindicatos. A central sindical defende que a nova lei é inconstitucional e fere direitos básicos.

Por outro lado, o governo insiste que a reforma é necessária para modernizar a economia e atrair novos investimentos.

