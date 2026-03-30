Marco Rubio disse que o governo norte-americano questiona as vantagens estratégicas da aliança com a OtanAFP
Estamos decepcionados com cooperação da Otan em guerra com Irã e podemos rever acordo, diz Marco Rubio
Secretário de Estado criticou a aliança militar pelas restrições ao uso do espaço aéreo e de bases militares pelos EUA
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