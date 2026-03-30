A ex-modelo Victoria Yakimova foi nomeeada por Volodymyr Zelensky como cônsul honorária da Ucrânia na República Dominicana - Reprodução

A ex-modelo Victoria Yakimova foi nomeeada por Volodymyr Zelensky como cônsul honorária da Ucrânia na República DominicanaReprodução

Publicado 30/03/2026 15:22

A nomeação de uma ex-modelo que já posou nua para assumir um cargo diplomático virou tema de crise para o governo da Ucrânia. Victoria Yakimova, de 37 anos, foi nomeada cônsul honorária de seu país na República Dominicana e rapidamente virou alvo de críticas, principalmente por seu passado na indústria da moda e ensaios sensuais.

Apesar disso, Yakimova reagiu e afirmou que nunca escondeu sua trajetória profissional. “Não tentei ocultar minha vida anterior ligada à carreira de modelo”, disse.

Além disso, ela defendeu o direito de mudança de carreira e autonomia feminina. “A mulher moderna e autossuficiente tem o direito de se realizar na profissão escolhida, assim como de mudar o rumo do seu desenvolvimento e crescimento”, afirmou.

Enquanto isso, as críticas ganharam força nas redes sociais. A influenciadora Marina Danilchuk ironizou a situação ao comentar o contraste entre a função diplomática e as imagens antigas da nova cônsul. Segundo ela, “é estranho combinar essas duas áreas”.

Atualmente, Yakimova trabalha com soluções de software para empresas de logística. Além disso, revelou que vive na República Dominicana desde 2014, onde se casou com um cidadão local.

