A ex-modelo Victoria Yakimova foi nomeeada por Volodymyr Zelensky como cônsul honorária da Ucrânia na República DominicanaReprodução
Ex-modelo que já posou nua é nomeada para cargo diplomático
Escolhida como cônsul honorária da Ucrânia na República Dominicana, Victoria Yakimova é alvo de muitas críticas em seu país
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