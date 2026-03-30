Italiano Mattia Giorgi, de 31 anos, foi achado na companhia dos animais. Perícia tenta esclarecer causa da morte - Reprodução/Redes Sociais

Italiano Mattia Giorgi, de 31 anos, foi achado na companhia dos animais. Perícia tenta esclarecer causa da morteReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/03/2026 19:17

Um caso macabro mobiliza as autoridades na pequena cidade de Piombino, na Itália, onde Mattia Giorgi, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento.

O corpo foi localizado pelo próprio pai, que estranhou a falta de contato com o filho por três dias e decidiu ir até o imóvel acompanhado por policiais. Ao entrar no local, encontrou o jovem caído no chão, sem vida, na companhia de seus cães de estimação e com partes do corpo dilaceradas. Os três cães da raça American Staff circulavam em torno do cadáver.

Porém, apesar da cena impactante, as autoridades adotam cautela. Segundo os investigadores, não há, até o momento, sinais claros de agressão por terceiros, e todas as hipóteses permanecem abertas — desde um mal súbito até uma possível morte violenta.

A presença dos cães também está sob análise. No entanto, os primeiros levantamentos indicam que os ferimentos podem não estar ligados a um ataque, mas a circunstâncias ainda serão esclarecidas.

Enquanto isso, familiares e amigos acompanham a investigação com apreensão. Muito conhecido na cidade, Mattia era filho de um empresário local e nas redes sociais exibia fotos de cães e conteúdos pela descriminalização da maconha.

