Posição do Irã está sendo deturpada pela mídia americana, afirma Ministro de Relações Exteriores, Abbas AraghchiAFP
Irã está preocupado com termos de cessar-fogo, diz chanceler
Ministro das Relações Exteriores agradeceu esforços do Paquistão pelo fim da guerra
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Ataque russo deixa cinco mortos em mercado na Ucrânia
Outras 19 pessoas ficaram feridas
Terremoto de magnitude 5,8 atinge Afeganistão e Paquistão deixando mortos e feridos
O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush
Senador republicano defende que Trump formalize guerra contra Irã no Congresso
'Não posso apoiar o financiamento de novas operações militares sem uma declaração formal de guerra do Congresso', declarou
Leão XIV celebra missa da Sexta-Feira Santa pela primeira vez como Papa
Durante a homilia, o pontífice pediu que Israel e Irã reabram os diálogos de paz e pediu proteção à sociedade civil
Ataque destrói ponte no Líbano após advertência de Israel
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