Luis Puenzo (de óculos no centro) também dirigiu 'Gringo velho' e 'A Peste' estrelados por James Fonda e Robert DuvallInstagram/ Reprodução
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