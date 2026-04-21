Luis Puenzo (de óculos no centro) também dirigiu 'Gringo velho' e 'A Peste' estrelados por James Fonda e Robert Duvall - Instagram/ Reprodução

Luis Puenzo (de óculos no centro) também dirigiu 'Gringo velho' e 'A Peste' estrelados por James Fonda e Robert DuvallInstagram/ Reprodução

Publicado 21/04/2026 14:19 | Atualizado 21/04/2026 14:52

O cineasta argentino Luis Puenzo, diretor de "A História Oficial", o primeiro filme de seu país a ser premiado com um Oscar, morreu aos 80 anos, informou nesta terça-feira (21) a Sociedade Geral de Autores.

Puenzo estava afastado da vida pública há alguns anos por problemas de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

"Com profundo pesar, nos despedimos do destacado roteirista, diretor, produtor e sócio de nossa entidade, Luis Puenzo, que faleceu hoje, na cidade de Buenos Aires, aos 80 anos", anunciou a organização Argentores em um comunicado.

"A História Oficial" conquistou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira em 1986.

O filme retrata o último período da ditadura cívico-militar (1976-1983), a apropriação, por parte dos militares, de crianças nascidas de mulheres mantidas em cativeiro e a busca das Mães da Praça de Maio pelos filhos desaparecidos.

O longa-metragem, protagonizado pelos argentinos Héctor Alterio e Norma Aleandro, também foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, escrito por Puenzo em parceria com a autora Aída Bortnik.

Puenzo dirigiu ainda "Gringo velho" (1989), estrelado pelos americanos Jane Fonda e Gregory Peck, e "A Peste" (1992), baseado no romance do Nobel argelino-francês Albert Camus, protagonizado por William Hurt, Robert Duvall e Sandrine Bonnaire.

Além da carreira como diretor e roteirista, Puenzo também foi um dos promotores da Lei do Cinema, aprovada em 1994, que gerou um forte desenvolvimento da indústria cinematográfica na Argentina.

Também presidiu o Instituto Nacional de Cinema e Artes Visuais da Argentina.