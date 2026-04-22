Trump se alegra com a libertação de oito mulheres que seriam executadas pelo Irã - Reprodução / Instagram

Trump se alegra com a libertação de oito mulheres que seriam executadas pelo IrãReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 15:44 | Atualizado 22/04/2026 16:33

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (22) que, a seu pedido, as autoridades iranianas cancelaram a execução de oito manifestantes.



O presidente assegurou que, das oito mulheres, quatro seriam libertadas de imediato e que as outras quatro cumprirão um mês de prisão. "Muito boas notícias", comemorou o presidente americano em sua rede Truth Social, acrescentando: "Sou muito grato ao Irã e a seus dirigentes por terem atendido ao meu pedido".



Teerã havia negado na terça-feira que várias das mulheres enfrentassem pena de morte e disse que Trump "se equivocou mais uma vez por causa de informações falsas".



O Irã executa regularmente opositores e presos políticos como parte da repressão policial após os protestos em massa do ano passado.



A AFP não conseguiu confirmar de forma independente essas ameaças de execução nem a identidade de todas as mulheres cujas fotos foram publicadas na terça-feira pelo presidente americano em sua plataforma Truth Social.



Trump também reproduziu uma mensagem da conta no X de um ativista chamado Eyal Yakoby, que continha as fotos de oito mulheres não identificadas, acompanhada da mensagem: "A República Islâmica do Irã se prepara para enforcar oito mulheres".



Masih Alinejad, uma opositora iraniana radicada nos Estados Unidos, publicou no X os nomes de oito mulheres, todas detidas, segundo ela, em relação a novos protestos ocorridos em janeiro.



"Digam seus nomes", escreveu a ativista, afirmando que uma das mulheres detidas tinha 16 anos.

Irã desmente Trump

Poder Judiciário do Irã classifica como 'notícias falsas' declarações de Trump sobre mulheres que seriam executadas