Masoud Pezeshkian utiliza redes sociais para criticar a postura dos Estados Unidos e cobrar 'negociação real' - AFP / Reprodução

Masoud Pezeshkian utiliza redes sociais para criticar a postura dos Estados Unidos e cobrar 'negociação real'AFP / Reprodução

Publicado 22/04/2026 16:11

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta quarta-feira (22) que a quebra de compromissos, o cerco e as ameaças representam os principais obstáculos à negociação com os Estados Unidos.

"A República Islâmica do Irã sempre acolheu e acolhe o diálogo e o acordo. A quebra de compromissos, o cerco e as ameaças são o principal obstáculo à negociação real", afirmou o dirigente iraniano em sua conta no X (antigo twitter).

"O mundo é testemunha da retórica hipócrita e da contradição entre as suas alegações e os seus atos", registrou Pezeshkian na publicação, em uma observação indireta à postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano).

Nesta terça-feira (21), Trump estendeu o cessar-fogo com o Irã. A decisão acabou anunciada momentos depois de o governo americano suspender a viagem do vice-presidente, J.D. Vance (Republicanos), ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações com os iranianos, que não haviam confirmado presença.