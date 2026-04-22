De acordo com estimativas do CNRS, 428 residências foram ao chão durante os três primeiros dias da trégua - Sergey Bobok / AFP

De acordo com estimativas do CNRS, 428 residências foram ao chão durante os três primeiros dias da tréguaSergey Bobok / AFP

Publicado 22/04/2026 20:02

Ofensivas no Oriente Médio atingem milhares de residências; governo local detalha balanço em coletiva

Mais de 50 mil residências acabaram atingidas ou postas abaixo durante as operações israelenses no Líbano desde que o país entrou na guerra no Oriente Médio, em março, afirmou uma autoridade libanesa nesta quarta-feira (22).

"Em quase 45 dias de guerra, contabilizamos 17.756 casas destruídas e 32.668 danificadas", afirmou Chadi Abdallah, secretário-geral do Conselho Nacional Libanês de Pesquisa Científica (CNRS), durante uma coletiva de imprensa.

Inicialmente, o ministro falou em 62 mil imóveis afetados, mas depois corrigiu o número. Entre 2 de março e a entrada em vigor de uma trégua, em 17 de abril, Israel realizou ataques maciços contra o Líbano.

Segundo as autoridades libanesas, assim como testemunhas e imagens da AFP captadas a partir do território israelense, o exército destruiu moradias com o uso de explosivos em várias localidades fronteiriças que ocupa no Sul, impedindo, assim, o retorno de seus habitantes.

De acordo com estimativas do CNRS, "428 residências foram ao chão durante os três primeiros dias da trégua".

O Líbano pedirá uma prorrogação de um mês para o cessar-fogo durante as conversas com Israel agendadas para esta quinta-feira (23), em Washington, informou uma fonte oficial à AFP.