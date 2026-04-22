Após episódio, autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradoresDivulgação / DINAC
Avião que transportava R$ 15 milhões cai, e dinheiro é saqueado por moradores
Acidente ocorreu próximo ao Aeroporto Guaraní, no Paraguai; polícia investiga o caso
Jovens nascidos depois de 2008 são proibidos de comprar cigarro no Reino Unido
Lei aprovada pelo parlamento britânico não permite que a nova geração compre produtos com tabaco após a maioridade
Mais de 50 mil casas sofrem danos ou destruição no Líbano por ataques israelenses
Ofensivas no Oriente Médio atingem milhares de residências; governo local detalha balanço em coletiva
Fundador da Hybe e criador do BTS pode ser preso por suspeita de fraude milionária
As autoridades estimam que Bang Si-hyuk tenha gerado cerca de 129 milhões de dólares de lucro ilícito
Conferência na Colômbia discute menor uso de combustíveis fósseis
Cerca de 60 governos nacionais e locais participam do encontro
Presidente do Irã afirma que ameaças e cerco dos Estados Unidos impedem negociação
Masoud Pezeshkian critica postura do governo norte-americano e aponta contradição entre discursos e atos de Donald Trump
Trump garante que livrou oito mulheres de execução, mas é desmentido pelo Irã
Presidente americano fez o comunicado na rede Truth Social, utilizada em sua grande maioria por seus apoiadores
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