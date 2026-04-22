Parlamento estabele nova geração de não fumantes no Reino Unido - Reprodução/Agência Brasil

Parlamento estabele nova geração de não fumantes no Reino UnidoReprodução/Agência Brasil

Publicado 22/04/2026 21:02

Jovens do Reino Unido nascidos a partir de 2009 não podem mais comprar cigarros. A lei, aprovada nesta terça-feira (21) pelo parlamento britânico, proíbe que a nova geração consuma produtos contendo tabaco mesmo após a maioridade.

A iniciativa foi tomada a fim de cessar de vez com o tabagismo no Reino Unido. A medida é uma radicalização de outras tentativas pelo fim do vício. Anteriormente, o país promoveu os cigarros eletrônicos para reduzir os danos do consumo de tabaco, mas o uso crescente de vapes entre as gerações mais novas levou as autoridades a repensarem a estratégia.

A lei tornará a proibição vitalícia e gradual, uma vez que nascidos depois de 1º de janeiro de 2009 jamais terão idade para comprar cigarros. A idade mínima aumentará ano após ano.

Ainda que sejam só adolescentes por enquanto, a ideia é impedir que os jovens sequer iniciem o consumo.