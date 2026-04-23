Petroleiro Majestic X foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2024 por contrabandear petróleo do Irã - Department of War/X (antigo Twitter)

Petroleiro Majestic X foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2024 por contrabandear petróleo do IrãDepartment of War/X (antigo Twitter)

Publicado 23/04/2026 10:33

Os militares dos Estados Unidos apreenderam, nesta quinta-feira (23), outro petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, intensificando o impasse com o Irã um dia após a Guarda Revolucionária paramilitar do país ter assumido o controle de duas embarcações no crucial Estreito de Ormuz.