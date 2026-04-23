Não ficou claro quanto desse valor total é referente à pornografia infantil no Icloud de D4vd - AFP

Não ficou claro quanto desse valor total é referente à pornografia infantil no Icloud de D4vdAFP

Publicado 23/04/2026 19:23

Segundo promotores, o cantor D4vd, acusado do assassinato de uma menina de 14 anos, tinha "quantidades significativas" de pornografia infantil armazenadas em uma conta do iCloud. A informação é da emissora americana NBC News e foi revelada nesta quinta-feira (23) durante uma audiência do caso.

A promotora Beth Silverman relatou a descoberta de uma grande quantidade de materiais e afirmou que a equipe está tendo dificuldades em fazer o download de tudo. Segundo ela, David Anthony Burke possuía oito terabytes armazenados e, até o momento, apenas um terabyte foi baixado.

Não ficou claro quanto desse valor total é referente à pornografia infantil.

Durante a audiência, a promotoria informou que disponibilizará computadores monitorados no centro de justiça para que a defesa analise as evidências digitais. Além disso, as autoridades trabalham na transferência de 20 a 30 terabytes de dados brutos, extraídos de vários aparelhos, para o uso dos advogados do artista. D4vd não possui direito à liberdade condicional.