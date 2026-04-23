Em depoimento a um comitê da Câmara, Lutnick não revelou a identidade do solicitante aprovadoAFP / Reprodução
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