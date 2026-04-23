Trump diz que ordenou que Marinha 'atire para matar' em embarcações que instalem minas nas águas de OrmuzAFP / Reprodução
Em publicação na Truth Social, Trump declarou que o estreito está "completamente selado" até que Teerã "seja capaz de fazer um acordo". "Temos controle total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos", escreveu.
Na mesma postagem, o presidente afirmou que o Irã enfrenta dificuldades para definir sua liderança, citando disputas internas entre "linha-dura", que, segundo ele, estariam "perdendo feio no campo de batalha", e moderados, que "não são nada moderados", mas estariam ganhando espaço.
Ordem para que Marinha atire contra navios em Ormuz
Em publicação na Truth Social, Trump disse que a ordem vale para "qualquer barco, por menor que seja", envolvido na atividade. "Não deve haver hesitação", escreveu. O presidente também afirmou que navios-varredores de minas dos EUA já atuam na região e determinou a ampliação da operação. "Estão limpando o estreito agora. Estou ordenando que essa atividade continue, mas em um nível triplicado", declarou.
A postagem veio após os EUA apreenderem nesta quinta-feira mais um petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, ampliando o impasse com Teerã. Um dia antes, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) assumiu o controle de duas embarcações no Estreito de Ormuz, depois de atacar três navios cargueiros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.