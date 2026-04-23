Trump diz que ordenou que Marinha 'atire para matar' em embarcações que instalem minas nas águas de Ormuz - AFP / Reprodução

Trump diz que ordenou que Marinha 'atire para matar' em embarcações que instalem minas nas águas de OrmuzAFP / Reprodução

Publicado 23/04/2026 11:09 | Atualizado 23/04/2026 11:30

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que os EUA têm "controle total" sobre o Estreito de Ormuz e que nenhuma embarcação pode entrar ou sair da via marítima sem aprovação da Marinha americana, em mais uma escalada da pressão sobre o Irã.



Em publicação na Truth Social, Trump declarou que o estreito está "completamente selado" até que Teerã "seja capaz de fazer um acordo". "Temos controle total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos", escreveu.



Na mesma postagem, o presidente afirmou que o Irã enfrenta dificuldades para definir sua liderança, citando disputas internas entre "linha-dura", que, segundo ele, estariam "perdendo feio no campo de batalha", e moderados, que "não são nada moderados", mas estariam ganhando espaço.



Ordem para que Marinha atire contra navios em Ormuz

Minutos antes de declarar ter controle sobre Ormuz, Trump, afirmou ter ordenado à Marinha americana que "atire para matar" em qualquer embarcação que esteja instalando minas nas águas do estreito, em nova escalada das tensões com o Irã na principal rota global de transporte de petróleo.



Em publicação na Truth Social, Trump disse que a ordem vale para "qualquer barco, por menor que seja", envolvido na atividade. "Não deve haver hesitação", escreveu. O presidente também afirmou que navios-varredores de minas dos EUA já atuam na região e determinou a ampliação da operação. "Estão limpando o estreito agora. Estou ordenando que essa atividade continue, mas em um nível triplicado", declarou.



A postagem veio após os EUA apreenderem nesta quinta-feira mais um petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, ampliando o impasse com Teerã. Um dia antes, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) assumiu o controle de duas embarcações no Estreito de Ormuz, depois de atacar três navios cargueiros.