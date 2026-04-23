Ministro da Defesa, Israel Katz, disse que Israel pode devolver o Irã à 'Idade da Pedra' - AFP

Ministro da Defesa, Israel Katz, disse que Israel pode devolver o Irã à 'Idade da Pedra'AFP

Publicado 23/04/2026 14:37 | Atualizado 23/04/2026 15:04

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país está preparado defensiva e ofensivamente para retomar o combate com o Israel, aguardando o sinal verde para retomada das ações, segundo informações veiculadas pelo Canal 12.

Katz disse que Israel pode devolver o Irã à Idade da Pedra com a explosão de instalações de energia e eletricidade e esmagando sua infraestrutura econômica. O ataque será diferente desta vez e serão lançados golpes devastadores que abalarão as fundações do regime iraniano, ameaçou Katz.

O ministro da Defesa realizou nesta quinta-feira (23) uma avaliação especial da situação, com a participação da cúpula das Forças de Defesa de Israel e do setor de defesa.

Segundo Katz, os alvos já foram definidos e "aguardamos o sinal verde dos EUA - antes de tudo, para completar a eliminação da dinastia Khamenei, a idealizadora do plano de destruição de Israel", citou o Canal 12.