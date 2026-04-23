Papa Leão XIV não mencionou nenhum país diretamente em seu discurso - Vatican News / Reprodução

Papa Leão XIV não mencionou nenhum país diretamente em seu discursoVatican News / Reprodução

Publicado 23/04/2026 16:46

O Papa Leão XIV adotou um discurso excepcionalmente rígido, nesta quinta-feira (23), para condenar o tratamento dispensado a imigrantes e refugiados ao redor do mundo. Em coletiva de imprensa no voo de retorno a Roma, após uma turnê por quatro países africanos, o líder da Igreja Católica afirmou que pessoas que fogem da violência e da miséria acabam, muitas vezes, sendo consideradas "piores do que pets ou animais".



"Eles são seres humanos e temos que tratar os seres humanos de forma humanitária e não pior... do que pets ou animais", declarou o Pontífice. Primeiro Papa norte-americano da história, Leão XIV não citou países específicos em sua fala de hoje, embora mantenha um histórico de críticas às políticas de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Anteriormente, o Papa já havia questionado se tais medidas estariam alinhadas aos preceitos pró-vida da Igreja, o que provocou reações da ala conservadora católica nos EUA.



Apesar das críticas, o Papa avaliou que os governos possuem o direito de exercer o controle de suas fronteiras. Entretanto, ele cobrou que as potências econômicas invistam no desenvolvimento das nações de origem dos fluxos migratórios para evitar que os cidadãos sejam forçados a partir.

"O que os países mais ricos estão fazendo para mudar a situação dos países mais pobres?", perguntou. "E por que não podemos procurar... mudar a situação nesses países?", completou.

*Com informações da Agência Estado