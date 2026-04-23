Declaração de Trump foi publicada em sua própria rede social 'Truth Social' AFP
Trump: cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por 3 semanas
Anúncio ocorreu após encontro entre presidente e secretários no Salão Oval da Casa Branca
Trump: cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por 3 semanas
Anúncio ocorreu após encontro entre presidente e secretários no Salão Oval da Casa Branca
Trump diz que Irã está sob pressão e que navios dos EUA estão 'prontos para partir'
Sem acordo, líder norte-americano frisou que os EUA eliminarão o restante dos alvos
'Imigrantes são tratados pior do que pets', diz Papa Leão XIV
Pontífice pede que nações priorizem dignidade humana sobre interesses políticos
Secretário dos EUA diz que visto 'Gold Card' só foi concedido a uma pessoa até o momento
Programa foi lançado em dezembro de 2025
Ministro da Defesa de Israel diz que está preparado para devolver Irã à 'Idade da Pedra'
Início de ataques depende de 'sinal verde' dos Estados Unidos, afirmou Israel Katz
EUA mudam classificação e colocam maconha como droga menos perigosa
Medida reduz barreiras para pesquisas científicas envolvendo a cannabis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.