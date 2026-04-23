Declaração de Trump foi publicada em sua própria rede social 'Truth Social' - AFP

Declaração de Trump foi publicada em sua própria rede social 'Truth Social' AFP

Publicado 23/04/2026 18:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23), em sua rede social Truth Social, que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por mais três semanas.

O anúncio ocorreu após encontro entre Trump, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador americano no Líbano, Michel Issa, no Salão Oval da Casa Branca.

"A reunião transcorreu muito bem! Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS. Estou ansioso para receber, em um futuro próximo, o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun", escreveu o republicano na postagem.