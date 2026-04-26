Donald Trump divulga foto de homem é detido por agentes de segurança após tiros disparados em jantar Reprodução/ Truth Social
O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos.
Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.
O agente se salvou graças ao fato de estar usando um colete à prova de balas, precisou Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, cerca de duas horas após o incidente, na qual acrescentou que o agressor portava "várias armas".