Donald Trump divulga foto de homem é detido por agentes de segurança após tiros disparados em jantar - Reprodução/ Truth Social

Donald Trump divulga foto de homem é detido por agentes de segurança após tiros disparados em jantar Reprodução/ Truth Social

Publicado 26/04/2026 07:45

O suspeito do ataque a tiros acusado de invadir a gala de correspondentes da Casa Branca, à qual compareceu neste sábado (25) o presidente Donald Trump, será processado na segunda-feira (27) na capital dos Estados Unidos, informou a promotoria federal.



O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos.



Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste sábado (25) que um agente das forças de segurança ficou ferido pelo suspeito detido de ter efetuado disparos durante o jantar de correspondentes da Casa Branca.



O agente se salvou graças ao fato de estar usando um colete à prova de balas, precisou Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, cerca de duas horas após o incidente, na qual acrescentou que o agressor portava "várias armas".