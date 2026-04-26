Durante o El Niño de 2015, o Pacífico apresentou temperaturas 2,8°C acima da médiaReprodução
Avançam projeções de El Niño mais forte nos próximos meses
Há previsões de que o fênomeno supere o recorde de 2015
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Palestinos vão às urnas em eleições municipais
Votação é a primeira de qualquer tipo em Gaza desde 2006
Suspeito de ataque em gala comparecerá perante a Justiça acusado de porte ilegal de armas e agressão
Ele, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, não ficou ferido
Equipe de Washington respondeu a tiroteio em hotel, afirma FBI; suspeito está sob custódia
Caso se refere ao 'incidente de segurança' ocorrido durante um jantar do presidente dos EUA, Donald Trump, com os correspondentes da Casa Branca
Vídeo: Trump é retirado de jantar após homem abrir fogo em hotel
Presidente americano estava em um evento no Hotel Hilton, de Washington, e teve de ser recolhido por agentes do serviço secreto
Presidente do Irã diz que país não entrará em negociações sob bloqueio naval
Uma rodada de negociações entre EUA e Irã, prevista para este sábado (25), em Islamabad, no Paquistão, não ocorreu
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