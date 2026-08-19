Vacina 'intismeran', é baseada na tecnologia do ácido ribonucleico mensageiro (mRNA)Divulgação
Em comparação com um tratamento baseado apenas na Keytruda, a terapia apresentou resultados melhores, destacaram os dois laboratórios, mas sem divulgar números.
O novo tratamento, denominado "intismeran autogene", é baseado na tecnologia do ácido ribonucleico mensageiro (mRNA), que consiste em instruir as células do organismo sobre como produzir proteínas capazes de desencadear uma resposta imunológica.
Trata-se de uma terapia "sob medida", desenvolvida a partir das mutações específicas do tumor de cada paciente. O objetivo é treinar e ativar o sistema imunológico do paciente para que reconheça e ataque as células cancerígenas.
"Durante muitos anos, a ideia de criar um tratamento de mRNA desenvolvido especificamente para o câncer de uma pessoa era difícil de imaginar. Hoje, estamos contribuindo para transformar esta visão em realidade", declarou Stéphane Bancel, CEO da Moderna.
O ensaio clínico de fase 3, etapa decisiva antes de solicitar a autorização de comercialização, foi desenvolvido com mais de 1.100 pessoas.
A Moderna se tornou conhecida do grande público por ser uma das pioneiras mundiais das vacinas de RNA mensageiro. A empresa foi uma das primeiras, ao lado da Pfizer-BioNTech, a desenvolver e comercializar em larga escala uma vacina baseada nesta tecnologia contra a covid-19.
O melanoma é uma das formas mais letais de câncer de pele, com mais de 330 mil novos casos diagnosticados em todo o mundo em 2022, número que está em alta, lembram os laboratórios.
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