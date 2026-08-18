Frank Beard não teve o motivo da morte confirmado e estava ausente desde o ano passado por problemas de saúde - Alberto Cabello

Frank Beard não teve o motivo da morte confirmado e estava ausente desde o ano passado por problemas de saúdeAlberto Cabello

Publicado 18/08/2026 21:47

Frank Beard, baterista do ZZ Top por mais de 55 anos, morreu aos 77 anos, nos Estados Unidos, segundo comunicado feito pela banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.