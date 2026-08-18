Frank Beard não teve o motivo da morte confirmado e estava ausente desde o ano passado por problemas de saúdeAlberto Cabello
"Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores e um grande e verdadeiro filho do Texas. Sua batida marcante foi fundamental para manter o ZZ no topo", escreveu Billy Gibbons, o líder do trio texano criado no fim dos anos 60.
Um show da banda no Hollywood Bowl, em Los Angeles, marcado para o dia 5 de agosto, havia sido cancelado de última hora. Agora, o conjunto anunciou o cancelamento de seus próximos concertos em Salt Lake City e Colorado Springs, mas afirma que retomará a atual turnê The Big One! no fim de semana com duas apresentações no festival Austin City Limits, no Texas.
Beard vinha enfrentando problemas de saúde havia algum tempo e não participava de shows desde o ano passado, sendo substituído pelo jovem Michael Monahan. O ZZ Top também perdeu seu baixista original, Dusty Hill, morto em 2021, mas colocou o técnico de guitarra Elwood Francis no lugar dele.
O baterista gravou com a banda desde o álbum de estreia, First Album, de 1971, até o disco La Futura, de 2012, consolidando uma trajetória de mais de cinco décadas, marcada por hits como La Grange e Legs.
O ZZ Top veio ao Brasil uma única vez, em 2010, e tem retorno agendado ao País para o mês de novembro, com datas em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.