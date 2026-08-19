Há uma criança entre as vítimas do incêndio no hotelReprodução / X

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AFP
Pelo menos nove pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quarta-feira (19) no incêndio registrado em um hotel na cidade de Calcutá, no leste da Índia, informou o corpo de bombeiros. "Nove pessoas morreram, entre elas uma criança, no incêndio que começou na madrugada de quarta-feira", afirmou Anuj Sharma, comandante dos bombeiros do estado de Bengala Ocidental.

"Uma fumaça densa dominou o hotel. Algumas vítimas foram encontradas nos banheiros", acrescentou. Informações preliminares sugerem que um aparelho de ar-condicionado do hotel de baixo custo pode ter explodido e provocado o fogo, disse Sharma.

O comandante dos bombeiros acrescentou que nove pessoas — seis homens, duas mulheres e uma criança — foram resgatadas e levadas para o hospital.

Algumas vítimas parecem ser cidadãos de Bangladesh que viajaram a Calcutá para receber tratamento médico, indicou Santosh Pathak, membro do partido governante de Bengala Ocidental. "Estamos tentando confirmar a nacionalidade das vítimas", disse à imprensa.

Cerca de 60 hóspedes estavam no hotel quando o incêndio começou, segundo as autoridades.