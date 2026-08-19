Há uma criança entre as vítimas do incêndio no hotel - Reprodução / X

Há uma criança entre as vítimas do incêndio no hotelReprodução / X

Publicado 19/08/2026 07:59

Pelo menos nove pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta quarta-feira (19) no incêndio registrado em um hotel na cidade de Calcutá, no leste da Índia, informou o corpo de bombeiros. "Nove pessoas morreram, entre elas uma criança, no incêndio que começou na madrugada de quarta-feira", afirmou Anuj Sharma, comandante dos bombeiros do estado de Bengala Ocidental.