Há uma criança entre as vítimas do incêndio no hotelReprodução / X
कोलकाता के एक होटल में आज तड़के भीषण आग लग गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. मरने वाले लोग बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं जो इलाज के लिए यहां आए हुए थे.#Kolkata #Fire pic.twitter.com/jqFvS6RGN4— Kishor Joshi (@KishorJoshi02) August 19, 2026
"Uma fumaça densa dominou o hotel. Algumas vítimas foram encontradas nos banheiros", acrescentou. Informações preliminares sugerem que um aparelho de ar-condicionado do hotel de baixo custo pode ter explodido e provocado o fogo, disse Sharma.
O comandante dos bombeiros acrescentou que nove pessoas — seis homens, duas mulheres e uma criança — foram resgatadas e levadas para o hospital.
Algumas vítimas parecem ser cidadãos de Bangladesh que viajaram a Calcutá para receber tratamento médico, indicou Santosh Pathak, membro do partido governante de Bengala Ocidental. "Estamos tentando confirmar a nacionalidade das vítimas", disse à imprensa.
Cerca de 60 hóspedes estavam no hotel quando o incêndio começou, segundo as autoridades.
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