Investigação aponta para envolvimento de membros do governo de Zelensky em esquema de corrupçãoAFP
Zelensky demite vice-chefe de gabinete após operação anticorrupção
Ação acontece um dia depois de ex-ministro da Defesa fazer denúncias contra governo e pedir realização de novas eleições
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Vacina experimental diminui chance de recidiva do melanoma, diz estudo
Tratamento de mRNA das farmacêuticas Moderna e Merck é 'sob medida', desenvolvido a partir de mutações específicas do tumor de cada paciente
Trump suspende novas tarifas contra Canadá por três dias
Presidente afirmou que país vizinho expressou 'compromisso de eliminar discriminações ou imposições irrazoáveis e desiguais'
Incêndio em hotel deixa nove mortos em Calcutá, na Índia
Informações preliminares apontam que explosão de aparelho de ar condicionado pode ter causado fogo; havia cerca de 60 pessoas no local
Frank Beard, baterista da banda ZZ Top, morre aos 77 anos
Banda em atividade desde os anos 60 tocava com músico substituto há um ano devido a problemas de saúde do titular
Julgamento da Meta por viciar adolescentes começa na Califórnia
Instagram e Facebook são acusadas por 29 estados americanos de utilizar algoritmos projetados para fomentar a dependência de jovens
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