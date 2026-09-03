Putin participou do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok nesta quinta-feira - AFP

Putin participou do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok nesta quinta-feiraAFP

Publicado 03/09/2026 09:33

"Até o momento, não há nenhum cenário que exija mobilização", declarou Putin em resposta a uma pergunta sobre o assunto durante o Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, no Extremo Oriente russo.Em julho, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou ter "informações claras" de seus serviços de inteligência indicando que a Rússia estava preparando "uma nova onda de mobilização para o outono"."É um ataque de informação do inimigo às vésperas das eleições para a Duma [a câmara baixa do Parlamento russo], uma tentativa de influenciar o resultado", declarou Putin, referindo-se às eleições parlamentares marcadas para 18 a 20 de setembro.Moscou lançou uma "mobilização parcial" de cerca de 300.000 reservistas em setembro de 2022 para combater as contraofensivas ucranianas, após ter lançado sua ofensiva em larga escala na Ucrânia em fevereiro daquele ano.A medida levou muitos russos a deixarem o país e, desde então, as autoridades têm evitado tomar medidas semelhantes, apesar das perdas significativas registradas na frente de batalha.